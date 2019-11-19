На Кубани ищут пропавшую 9-летнюю девочку в казачьей форме

Краснодарский край

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В Новокубанском районе ведут поиски пропавшей 9-летней Елизаветы Набойченко

Девочка ушла из дома в хуторе Родниковском 18 ноября и не вернулась.

Приметы Лизы: рост 125 см, худощавого телосложения, русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в коричневую куртку, казачью форму черного цвета и черные ботинки. С собой у нее был черно-синий рюкзак с цветочным рисунком.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Елизаветы Набойченко, просят звонить по телефону: 8(928)278-93-37, 8(800)700-54-52 или 112.

Дети Новокубанский район Пропавшие без вести Розыск людей

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