Пропавшую на Кубани 9-летнюю девочку нашли. Она провалилась в общественный туалет и провела там больше суток

Нашлась школьница Елизавета Набойченко, пропавшая сутки назад в Новокубанском районе

Девятилетняя девочка пропала в хуторе Родниковском 18 ноября — ушла гулять из дома и не вернулась.

К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры. В СКР начали доследственную проверку.

Вечером 19 ноября Лизу нашли живой. Выяснилось, что она провалилась в общественный туалет. Сейчас ребенок находится в больнице с переохлаждением, рассказали в поисковом отряде «Лиза Аллерт».