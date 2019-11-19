Пропавшую на Кубани 9-летнюю девочку нашли. Она провалилась в общественный туалет и провела там больше суток

Краснодарский край

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Нашлась школьница Елизавета Набойченко, пропавшая сутки назад в Новокубанском районе

Девятилетняя девочка пропала в хуторе Родниковском 18 ноября — ушла гулять из дома и не вернулась.

К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры. В СКР начали доследственную проверку.

Вечером 19 ноября Лизу нашли живой. Выяснилось, что она провалилась в общественный туалет. Сейчас ребенок находится в больнице с переохлаждением, рассказали в поисковом отряде «Лиза Аллерт».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Дети Новокубанский район Розыск людей

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