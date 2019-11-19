Пропавшую на Кубани 9-летнюю девочку нашли. Она провалилась в общественный туалет и провела там больше суток
Нашлась школьница Елизавета Набойченко, пропавшая сутки назад в Новокубанском районе
Девятилетняя девочка пропала в хуторе Родниковском 18 ноября — ушла гулять из дома и не вернулась.
К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры. В СКР начали доследственную проверку.
Вечером 19 ноября Лизу нашли живой. Выяснилось, что она провалилась в общественный туалет. Сейчас ребенок находится в больнице с переохлаждением, рассказали в поисковом отряде «Лиза Аллерт».
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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