Следствие возбудило дело о покушении на убийство девочки, которую нашли в выгребной яме на Кубани

Краснодарский край

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В Новокубанском районе следственный комитет 20 нобября возбудил уголовное дело о покушении на убийство девятилетней девочки

Девятилетняя девочка пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — ушла гулять из дома и не вернулась. Вечером следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного дома культуры. Ребенка доставили в больницу.

Из-за обстоятельств обнаружения девочки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего).

Ход и результаты расследование взял на контроль руководитель краевого управления СКР Вадим Бугаенко. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, совершивших преступление. Кроме того, выясняются условия жизни девочки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, либо убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Однако точная квалификация преступления пока неизвестна, расследование уголовного дела продолжается.

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