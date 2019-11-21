Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому
Девочка, которую нашли 19 ноября в выгребной яме общественного туалета, впала в кому после полученных травм
Ранее стало известно, что у ребенка диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на теле. Позже выяснилось, что девочка впала в кому.
«Состояние пострадавшей девочки тяжелое. Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на икусственной вентиляции легких», — сообщил «Интерфаксу» источник 21 ноября.
Девятилетняя школьница исчезла 18 ноября — она ушла гулять и не вернулась. Ее нашли на следующий день в туалетной яме местного Дома культуры, сообщал «360». Следственный комитет возбудил уголовное дело, предположив, что ребенка хотели убить.
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