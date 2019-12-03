На Кубани задержали подозреваемого в покушении на убийство девочки, которую нашли в выгребной яме

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила проверить работу органов опеки в отношении семьи девочки, которую спасли из выгребной ямы на Кубани

Девятилетняя девочка пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Вечером следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, что девочка провалилась в туалет, подробности не уточнялись. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело, предположив, что ребенка хотели убить.

Днем 2 декабря на сайте уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой появилась информация о том, что девочку перевели в палату, с ней работают психологи. Кроме того, следствие задержало подозреваемого в покушении на убийство .

Детский омбудсмен попросила прокуратуру Краснодарского края проверить работу органов системы профилактики в отношении семьи девочки.

«Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки. И я благодарю врачей за ее спасение. Сейчас она продолжает лечение, с ней работают психологи. Страшно подумать, что она пережила и что было бы, если б искать ребенка родственники так и не начали... Мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения, местонахождением дочери не интересовалась», — рассказала Кузнецова.

Она добавила, что теперь нужно разобраться в причинах случившегося и выяснить, поступали ли последнее время сигналы в отношении мамы девочки.