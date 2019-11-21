У пропавшей на Кубани 9-летней девочки врачи диагностировали ушиб мозга

Пропавшую 18 ноября на Кубани 9-летнюю девочку отвезли в реанимацию с ушибом головного мозга и черепно-мозговой травмой

Напомним, 18 ноября в хуторе Родниковском Новокубанского района пропала 9-летняя девочка. Ее искали более суток и нашли 19 ноября в выгребной яме общественного туалета местного дворца культуры.

20 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего). Следователи предположили, что ребенка могли изнасиловать или пытаться таким образом скрыть другое преступление.

Девочку госпитализировали в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара. У нее диагностироваи ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.

Совместно с краевыми органами, занимающимися профилактикой безнадзорности детей, организована проверка произошедшего, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 20 ноября.

В этот же день, 20 ноября, появилась информация о том, что больше недели назад в Абинском районе пропали две 15-летние девушки. Они вышли из школы 12 ноября, но домой так и не вернулись.