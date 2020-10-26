Первышов раскритиковал некоторые новые мусорные контейнеры, которые установлены «не по-человечески»

В Краснодаре к 26 октября установили 497 новых контейнерных площадок, но не все из них — правильно

На аппаратном совещании в мэрии Краснодара Евгений Первышов обратил внимание, что в городе проводится большая работа по установке мусорных контейнеров нового образца. По его словам, конструкции не идеальные, однако они не позволяют осадкам попадать в контейнеры, а мусору — разлетаться в стороны. При этом порядка 50-60 таких мусорных площадок установлены «не по-человечески, не подойти к ним и машине не подъехать». В связи с этим мэр поручил устранить недочеты в уже установленных конструкциях.

«Мы создали 497 новых контейнерных площадок, из них уже 300 площадок мы привели в соответствие. Действительно, есть нарекания жителей. Техника подъезжала нормально, а вот гражданам приходилось выходить на проезжую часть, чтобы открывать дверцы, — это неудобно. Поэтому 300 контейнеров мы уже переделали, работа в данном направлении продолжается», — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Евгений Первышов поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК синхронизировать работу с департаментом транспорта и дорожного хозяйства, чтобы при ремонте улиц были предусмотрены снижения бордюров в местах установки контейнеров.

Также Первышов обратил внимание, что во время межсезонья автомобилисты начинают менять резину на колесах и «повсеместно сейчас город у нас завален покрышками». Так как вывоз резины не входит в тариф по утилизации ТКО, мэр Краснодара выразил обеспокоенность, что «город опять будет весь завален колесами» и поручил проработать в течение месяца механизм, чтобы не допустить этого.

Напомним, с 1 марта 2017 года в Краснодаре и Динском районе сбором твердых коммунальных отходов занимается только «Мусороуборочная компания». Она выиграла конкурс и подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет.

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