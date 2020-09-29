Мусоросортировочный комплекс на хуторе Копанском под Краснодаром не справляется с объемами отходов

Министерство ТЭК и ЖКХ Кубани рассказало порталу Юга.ру о ситуации на мусорном полигоне на хуторе Копанском под Краснодаром

В телеграм-канале «Экологической Вахты» 9 сентября появилось сообщение, что на хуторе Копанском незаконно работает полигон ТКО. Активисты утверждали, что АО «Мусороуборочная компания» размещает отходы на земельном участке, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО): свалки расположены на двух земельных участках, однако лицензия у предприятия есть только на один площадью 8,79 га. «Таким образом, тело свалки значительно превышает разрешенную площадь. На 2/3 территории, занятой огромной горой коммунальных отходов территории, мусор размещается незаконно», — рассказали в «Эковахте». Подробнее о проблемах полигона на хуторе Копанском можно прочитать здесь.

Портал Юга.ру решил узнать подробности о полигоне и направил запрос министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. В ответе на запрос редакции министерство рассказало, что с начала 2020 года от людей к ним поступило три обращения , которые были связаны с перспективами развития полигона размещения ТКО на хуторе. При этом само министерство не проверяет полигон, так как оно не наделено контрольными функциями . Чтобы узнать подробнее, кто и как часто проверяет полигон на хуторе Копанском, редакции посоветовали обратиться в Росприроднадзор. В министерстве утверждают, что у полигона есть санитарно-защитная зона, которая выдержана по всем направлениям. Так же там заявили, что никаких экологических нарушений в работе АО «Мусороуборочная компания» нет. При этом, по словам пресс-службы, в компании есть программа мониторинга состояния окружающей среды. Так, состояние атмосферного воздуха, воды и физических факторов (шума) проверяют четыре раза в год (посезонно), почвы — дважды в год.