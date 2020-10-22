Власти Краснодара показали новый Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне
В администрации Краснодара 21 октября сообщили о завершении благоустройства Школьного бульвара
Напомним, Школьный бульвар начали строить в конце марта этого года. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Бульвар сформировали еще в 2015 году. Концепцию его благоустройства в начале февраля 2020 года представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Строительство и основные работы планировали закончить к концу августа.
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21 октября в пресс-службе администрации Краснодара официально объявили о завершении благоустройства Школьного бульвара. Мэр города Евгений Первышов во время утреннего объезда посетил новую зеленую зону, а позже поделился впечатлениями в своем телеграм-канале.
«На Школьном бульваре мы воплотили все замыслы и идеи, которые обсуждали с жителями Юбилейного. Полностью выполнено озеленение, сделано плиточное покрытие, установлено освещение. Почти с нуля благоустроено 2,5 га территории. Есть и где родителям подождать детей из школы, и где поиграть детям, и где спортом позаниматься. Да и просто погулять», — написал Первышов.
Глава города отметил, что новый бульвар переходит в Платановый бульвар, который в свою очередь выходит на аллею 80-летия Краснодарского края — обновленную набережную Кубани. Таким образом получилось создать единую прогулочную зону.
По словам Первышова, этот принцип будет использоваться при благоустройстве зеленых территорий и в других районах Краснодара.
Как обустроили и какие объекты установили на обновленном Школьном бульваре:
- детская и спортивная площадки;
- пергола [навес для вьющихся растений] с качелями;
- места для общения по интересам;
- велодорожки;
- прогулочные аллеи;
- капремонт системы освещения;
- асфальтобенное покрытие на территории в 3,3 тыс. кв. метров;
- 7,6 тыс. кв. метров тротуарной плитки;
- 11,1 тыс. кв. метров газона;
- около 2 тыс. 30 деревьев и кустарников;
- 78 новых фонарей;
- 76 лавочек.
Также Евгений Первышов подчеркнул, что Школьный бульвар — это третья зеленая зона, которую реконстуировали в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того объекта в городе обновили вторую очередь Вишняковского сквера и Дмитриевский сквер.
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