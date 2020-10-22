Власти Краснодара показали новый Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне

В администрации Краснодара 21 октября сообщили о завершении благоустройства Школьного бульвара

Напомним, Школьный бульвар начали строить в конце марта этого года. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Бульвар сформировали еще в 2015 году. Концепцию его благоустройства в начале февраля 2020 года представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Строительство и основные работы планировали закончить к концу августа.

21 октября в пресс-службе администрации Краснодара официально объявили о завершении благоустройства Школьного бульвара. Мэр города Евгений Первышов во время утреннего объезда посетил новую зеленую зону, а позже поделился впечатлениями в своем телеграм-канале .

«На Школьном бульваре мы воплотили все замыслы и идеи, которые обсуждали с жителями Юбилейного. Полностью выполнено озеленение, сделано плиточное покрытие, установлено освещение. Почти с нуля благоустроено 2,5 га территории. Есть и где родителям подождать детей из школы, и где поиграть детям, и где спортом позаниматься. Да и просто погулять», — написал Первышов.

Глава города отметил, что новый бульвар переходит в Платановый бульвар, который в свою очередь выходит на аллею 80-летия Краснодарского края — обновленную набережную Кубани. Таким образом получилось создать единую прогулочную зону.

По словам Первышова, этот принцип будет использоваться при благоустройстве зеленых территорий и в других районах Краснодара.