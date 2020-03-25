В Юбилейном микрорайоне Краснодара начали строить Школьный бульвар

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 марта началось строительство нового бульвара в Юбилейном микрорайоне

На территории площадью 2,4 га планируют высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников, сформировать прогулочные аллеи, обустроить беседки с качелями, детские игровые и спортивные площадки, сделать уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

Глава города Евгений Превышова напомнил, что сейчас в Юбилейном микрорайоне строят новый корпус гимназии № 87 и спортивный комплекс, закончили бассейн возле лицея № 90. Теперь работы начались на новом бульваре, его планируют завершить до 31 августа.

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Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что на месте будущего бульвара сейчас идут подготовительные работы.

Напомним, Школьный бульвар сформировали в 2015 году, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Помимо зон для отдыха и занятий спортом там установят 76 лавочек, 79 фонарей, посадят 214 деревьев и 1 тыс. 816 кустарников и цветов.

Как писали Юга.ру, Превышов 24 марта заявил о создании бульвара вдоль улицы Петра Метальникова в Музыкальном микрорайоне. Главный архитектор города Наталья Машталир в своем интервью также рассказывала, что в 2020 году в городе помимо Школьного благоустроят еще Вишняковский и Димитровский бульвары. Конспект ее интервью можно прочитать здесь.

Благоустройство Краснодар Парки Строительство

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