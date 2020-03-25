В Юбилейном микрорайоне Краснодара начали строить Школьный бульвар

На территории площадью 2,4 га планируют высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников, сформировать прогулочные аллеи, обустроить беседки с качелями, детские игровые и спортивные площадки, сделать уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

Глава города Евгений Превышова напомнил, что сейчас в Юбилейном микрорайоне строят новый корпус гимназии № 87 и спортивный комплекс, закончили бассейн возле лицея № 90. Теперь работы начались на новом бульваре, его планируют завершить до 31 августа.