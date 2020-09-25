Власти Краснодара показали обновленный Дмитриевский сквер

Напомним, благоустройство сквера начали в мае, закончить его планировали в августе. Сообщалось, что в сквере появятся теннисные столы, светодиодная брусчатка и деревянные настилы.

25 сентября в пресс-службе мэрии рассказали о завершении работ. На территории уложили тротуарную плитку, газон, установили светильники, сформировали систему полива. Также на участке появился памп-трек и навигационные стелы со схемой сквера и подсветкой. Сейчас завершают высадку ив, туй, груш и черемухи, кустарников и цветов. Устанавливают лавочки и перголы, также планируется оборудовать зону тренажеров и детскую площадку.

Администрация показала, как выглядел сквер до обновления и каким стал после: