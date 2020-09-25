Власти Краснодара показали обновленный Дмитриевский сквер
Администрация Краснодара 25 сентября рассказала о благоустройстве Дмитриевского сквера около Карасунских озер
Напомним, благоустройство сквера начали в мае, закончить его планировали в августе. Сообщалось, что в сквере появятся теннисные столы, светодиодная брусчатка и деревянные настилы.
25 сентября в пресс-службе мэрии рассказали о завершении работ. На территории уложили тротуарную плитку, газон, установили светильники, сформировали систему полива. Также на участке появился памп-трек и навигационные стелы со схемой сквера и подсветкой. Сейчас завершают высадку ив, туй, груш и черемухи, кустарников и цветов. Устанавливают лавочки и перголы, также планируется оборудовать зону тренажеров и детскую площадку.
Администрация показала, как выглядел сквер до обновления и каким стал после:
Полностью закончить работы планируется до 30 сентября 2020 года.
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25 сентября зеленую зону посетил мэр Краснодара Евгений Первышов, главный архитектор города Наталья Машталир и другие.
«Это первый наш проект вокруг каскада Карасунских водоемов. Конечно, мечта всех жителей Краснодара и моя тоже — чтобы нам передали все Карасуны. Дмитриевский сквер — пример того, как будет выглядеть весь каскад Карасунских водоемов. Это будет обширная пешеходная зона, которая соединит Карасунский и Центральный округа», — прокомментировал глава города.
Как писали Юга.ру, в августе Первышов рассказал, почему власти города не благоустраивают весь каскад Карасунских озер и не ухаживают за ними. По его словам, мэрия в течение долгого времени пытается вернуть водную гладь в муниципальную собственность и признать Карасуны прудами. В таком случае власти смогут начать обновление территории и создать инфраструктуру. Однако проблема в том, что Росимущество считает водоемы озерами в федеральной собственности. Сейчас по этому поводу идут тяжбы.