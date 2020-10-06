В Краснодаре открыли вторую очередь Вишняковского сквера
В Краснодаре в начале октября завершилась реконструкция Вишняковского сквера
Напомним, первую очередь сквера открыли после масштабной реконструкции в 2017 году. В следующем году власти добились возврата в муниципальную собственность соседнего участка земли, на котором частник хотел построить гостиницу.
В марте 2020 года начался процесс благоустройства второй части сквера на участке размером 0,9 га. Осенью была завершена реконструкция одной из самых больших зеленых зон города — теперь площадь Вишняковского сквера составляет 2,5 га. 6 октября его посетил глава Краснодара Евгений Первышов.
«По всем территориям, которые возвращаются в муниципалитет, не будет никакой коммерческой или жилой застройки. Только социальные объекты, парки, развлечения, отдых, спорт. Так, на примере еще одной территории, мы доказываем, что участки, которые были отчуждены по сомнительным мотивам, будут возвращаться обратно городу и горожанам», — сказал мэр.
В пресс-службе администрации города сообщили, что к концу лета подрядчик завершил работы по благоустройству — в сквере сделали прогулочные дорожки, поставили лавочки, отремонтировали систему освещения и автополива, смонтировали новые светильники. В сентябре там высадили 151 дерево и почти 3 тыс. кустарников. Во второй очереди работает скейт-парк площадью 1,2 тыс. кв. метров, оборудованы спортивная площадка и детский городок. Кроме того, в зеленой зоне установили инсталляцию с подсветкой — бегущих лосей.
Также возле сквера есть небольшая парковка. Первышов отметил, что она сделана для удобства маломобильных граждан, горожан с маленькими детьми и скейтеров, которые приезжают в сквер со своим оборудованием.
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