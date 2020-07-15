В Краснодаре на Школьном бульваре высадят более 2 тыс. деревьев и кустарников

В Юбилейный микрорайон Краснодара в июле привезли чернозем для растений на новом Школьном бульваре

Напомним, Школьный бульвар начали строить в конце марта. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Бульвар сформировали еще в 2015 году, а концепцию его благоустройства в начале февраля 2020 года представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Строительство планируют закончить к концу августа.

В июле на территорию площадью 2,4 га завезли чернозем для новых растений, теперь там планируют до конца августа высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников.