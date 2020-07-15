В Краснодаре на Школьном бульваре высадят более 2 тыс. деревьев и кустарников
В Юбилейный микрорайон Краснодара в июле привезли чернозем для растений на новом Школьном бульваре
Напомним, Школьный бульвар начали строить в конце марта. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Бульвар сформировали еще в 2015 году, а концепцию его благоустройства в начале февраля 2020 года представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Строительство планируют закончить к концу августа.
В июле на территорию площадью 2,4 га завезли чернозем для новых растений, теперь там планируют до конца августа высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников.
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«Территория здесь фактически сопоставима со сквером 80-летия образования Краснодарского края, и мы будем применять аналогичную методику по ее озеленению. Разработан дендроплан. Высаживать деревья и кустарники, которых здесь предусмотрено более 2 тысяч, будем, ориентируясь по погоде, без спешки, чтобы зеленые насаждения не погибли», — рассказал во время рабочего объезда глава города Евгений Первышов.
Заместитель мэра Андрей Дорошев уточнил, что уже выполнено более 65% работ. Зеленую зону хотят благоустроить ко Дню города. Сейчас на бульваре укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, обновляют грунт и завершают монтаж освещения. До конца июля специалисты планируют смонтировать детское игровое оборудование.