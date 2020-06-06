Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят достроить к концу августа
Глава Краснодара Евгений Первышов в июне проинспектировал строительство сквера в Юбилейном микрорайоне
Бульвар начали строить в конце марта. Сейчас на территории площадью 2,4 га укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, асфальтируют съезды и парковочные места, а также завозят чернозем для новых растений. До конца августа там планируют высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников, сформировать прогулочные аллеи, сделать уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.
«Сейчас благоустраиваем эту прогулочную аллею, рядом возводим корпус начальных классов на территории школы № 87, строим муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс. До этого создали сквер 80-летия образования Краснодарского края, завершили возведение плавательного комплекса-долгостроя», — сказал Первышов.
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Сейчас строительство Школьного бульвара выполнили примерно на 50%, а закончить работы планируют до 31 августа. После реконструкции там появятся детские игровые и спортивные площадки, беседки с качелями, зона для выгула собак, прогулочные аллеи и велодорожки. На территории установят 76 лавочек, 79 фонарей, а также высадят 214 деревьев и 1 тыс. 816 кустарников.
Напомним, Школьный бульвар сформировали в 2015 году. Он находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и № 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Концепцию благоустройства бульвара в начале февраля 2020 года представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.
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