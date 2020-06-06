Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне Краснодара хотят достроить к концу августа

Бульвар начали строить в конце марта. Сейчас на территории площадью 2,4 га укладывают тротуарную плитку, устанавливают бордюры, асфальтируют съезды и парковочные места, а также завозят чернозем для новых растений. До конца августа там планируют высадить более 2 тыс. деревьев и кустарников, сформировать прогулочные аллеи, сделать уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

«Сейчас благоустраиваем эту прогулочную аллею, рядом возводим корпус начальных классов на территории школы № 87, строим муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс. До этого создали сквер 80-летия образования Краснодарского края, завершили возведение плавательного комплекса-долгостроя», — сказал Первышов.