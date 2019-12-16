Власти Краснодара рассказали, какие зеленые зоны благоустроят в 2020 году

В Краснодаре в 2020 году на благоустройство зеленых зон собираются потратить 245,5 млн рублей

До 1 марта каждого года местные жители голосуют за территории, которые благоустроят в следующем году. По приказу министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, городу на 2020 год выделили 245 млн 611 тыс. рублей. За эти деньги планируется благоустроить:

Школьный бульвар (Юбилейный микрорайон);

Вишняковский сквер (вторая очередь);

Дмитриевский сквер (в границах улиц Садовой, Дмитриевской Дамбы и Карасунской Набережной).

Работы проведут с учетом софинансирования местного бюджета в размере 15%. Кроме того, по пяти общественным территориям выполнили проектно-сметную документацию, которую направили на госэкспертизу:

Хуторской сквер (хутор Ленина);

сквер «Городской сад Сосновый» (поселок Березовый);

Мариинский сквер (в границах улиц Октябрьской и Красина);

сквер имени Толстого (в границах улиц Толстого, 4-й Линии, 3-й Линии и Славянской);

бульвар Героев-Разведчиков (улица Героев-Разведчиков между улицами Героя Яцкова и Героя Аверкиева).

Всего Краснодару на 2021 год выделили 575 млн 852 тыс. рублей, а на 2022-й — 262 млн. 886 тыс. рублей.

С 11 по 20 декабря этого года администрация принимает заявки территорий, которые будут участвовать в голосовании на следующие годы. Голосование пройдет 16 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.