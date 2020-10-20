В Адыгее зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В Адыгее 20 октября число носителей COVID-19 превысило 5 тыс. человек
Кроме того, в республике впервые за все время пандемии превышен суточный показатель прироста — 67 зараженных. Об этом порталу Юга.ру сообщили в региональном оперативном штабе. Всего к 20 октября в Адыгее число заболевших COVID-19 составило 5 тыс. 49 человек. Это более 1% населения, если учитывать данные Адыгеястата на 1 января 2019 года (454 тыс. 744 человека — численность постоянного населения республики).
По информации оперативного штаба Адыгеи, на лечении сейчас находятся 886 человек. За все время пандемии выздоровело 4 тыс. 122 человека (+42 за сутки), а скончался 41 пациент.
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С начала октября в Адыгее и в целом по России отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных COVID-19 и внебольничной пневмонии. В республике зафиксировали рост числа заболевших среди пожилых. В связи с этим в Адыгее ужесточили масочный режим, отменили большие банкеты и закрыли танцполы, а работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников.
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