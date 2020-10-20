В Адыгее зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Кроме того, в республике впервые за все время пандемии превышен суточный показатель прироста — 67 зараженных. Об этом порталу Юга.ру сообщили в региональном оперативном штабе. Всего к 20 октября в Адыгее число заболевших COVID-19 составило 5 тыс. 49 человек. Это более 1% населения, если учитывать данные Адыгеястата на 1 января 2019 года (454 тыс. 744 человека — численность постоянного населения республики).

По информации оперативного штаба Адыгеи, на лечении сейчас находятся 886 человек. За все время пандемии выздоровело 4 тыс. 122 человека (+42 за сутки), а скончался 41 пациент.