В Адыгее продлят осенние каникулы для школьников

Адыгея

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В Адыгее из-за роста числа зараженных коронавирусом на неделю увеличат осенние школьные каникулы

Теперь школьные каникулы продлятся с 26 октября по 8 ноября, сообщил 15 октября министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев. По его словам, на дистанционное обучение уже перевели более 1,5 тыс. школьников (55 классов). Чтобы прервать цепочку инфицирования среди участников образовательного процесса, предложено увеличить осенние каникулы.

Он также отметил, что школы республики полностью обеспечены всем необходимым для обеззараживания воздуха, используется кабинетная система, утренние фильтры, разведены потоки школьников при организации питания.

Напомним, всего за период пандемии в республике заболели 4 тыс. 699 человек, из которых 39 умерли. За последние сутки диагностировали 51 зараженного и 1 умершего пациента.

Коронавирус Школа Школьники

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