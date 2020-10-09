В России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии

В Краснодарском крае 9 октября выявили 102 инфицированных коронавирусом за сутки, еще 4 человека скончались

По данным федерального оперштаба, в России накануне выявили 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщил RT. Это максимальное число случаев, зафиксированных за сутки в стране за все время пандемии . Таким образом, по состоянию на 9 октября в России COVID-19 заболели 1 млн 272 тыс. 238 человек. За все время скончались 22 тыс. 257 пациентов, в том числе 201 — за прошлый день . При этом полностью выздоровели 1 млн 9 тыс. 421 человек (+7 тыс. 92 за сутки).

Читайте также: В Крыму решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в отелях

Лидерами по числу инфицированных стали: Москва — 3 тыс. 701, Санкт-Петербург — 469 и Московская область — 411.

На юге России и в регионах Североного Кавказа ситуация развивается так: Ростовская область — 265, Ставропольский край — 157, Крым — 125, Краснодарский край — 102 , Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Кабардино-Балкария — 70, Ингушетия — 55, Адыгея — 42, Северная Осетия — 38, Севастополь — 32, Чечня — 6.

Как рассказали в оперштабе Кубани, из 102 новых случаев инфицирования 57 были выявлены у женщин, 45 — у мужчин. Самому старшему пациенту 82 года. Также в числе зараженных 15 детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 40;

в Сочи и Северском районе — по 11;

в Белореченском районе — 9;

в Туапсинском районе — 5;

в Апшеронском районе — 4;

в Староминском и Крымском районах, а также Горячем Ключе — по 3;

в Новороссийске, Абинском, Усть-Лабинском и Выселковском районах — по 2;

в Анапе, Геленджике, Тимашевском, Новопокровском и Темрюкском районах — по 1.