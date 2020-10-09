В России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии
В Краснодарском крае 9 октября выявили 102 инфицированных коронавирусом за сутки, еще 4 человека скончались
По данным федерального оперштаба, в России накануне выявили 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщил RT. Это максимальное число случаев, зафиксированных за сутки в стране за все время пандемии. Таким образом, по состоянию на 9 октября в России COVID-19 заболели 1 млн 272 тыс. 238 человек.
За все время скончались 22 тыс. 257 пациентов, в том числе 201 — за прошлый день. При этом полностью выздоровели 1 млн 9 тыс. 421 человек (+7 тыс. 92 за сутки).
Лидерами по числу инфицированных стали: Москва — 3 тыс. 701, Санкт-Петербург — 469 и Московская область — 411.
На юге России и в регионах Североного Кавказа ситуация развивается так: Ростовская область — 265, Ставропольский край — 157, Крым — 125, Краснодарский край — 102, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Кабардино-Балкария — 70, Ингушетия — 55, Адыгея — 42, Северная Осетия — 38, Севастополь — 32, Чечня — 6.
Как рассказали в оперштабе Кубани, из 102 новых случаев инфицирования 57 были выявлены у женщин, 45 — у мужчин. Самому старшему пациенту 82 года. Также в числе зараженных 15 детей.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 40;
- в Сочи и Северском районе — по 11;
- в Белореченском районе — 9;
- в Туапсинском районе — 5;
- в Апшеронском районе — 4;
- в Староминском и Крымском районах, а также Горячем Ключе — по 3;
- в Новороссийске, Абинском, Усть-Лабинском и Выселковском районах — по 2;
- в Анапе, Геленджике, Тимашевском, Новопокровском и Темрюкском районах — по 1.
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За все время в лабораториях края провели 1 млн 163 тыс. 193 теста на COVID-19. Диагоноз подтвердился у 14 тыс. 877 жителей Кубани. Показатель заболеваемости увеличился до 262,1 случаев на 100 тыс. населения. С выздоровлением выписаны 10 тыс. 804 пациента.
По данным минздрава региона, за время пандемии на Кубани скончались 309 пациентов с коронавирусом (+4 летальных случая за прошлый день). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 человека, еще четверо — на ЭКМО.
С подозрением на коронавирус в медучреждения обратились 55 тыс. 15 кубанцев, в том числе 5 тыс. 449 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 4 тыс. 637 человек, а в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 854 человека.
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