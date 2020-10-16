В Адыгее запретят большие банкеты и закроют танцполы

Адыгея

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На заседании оперативного штаба Адыгеи 15 октября решили не закрывать бары и рестораны, но ввести ограничения на проведение больших банкетов

В республике ограничили условия проведения банкетов и ввели запрет на работу ночных клубов и танцполов. Кроме того, принято решение временно запретить все спортивные мероприятия республиканского и муниципального уровня. В сфере культуры также будут приняты ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий. На всех объектах культуры, спорта, соцучреждений усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. 

На заседании также рекомендовали перевести на удаленный режим работы определенный процент сотрудников организаций и ведомств.

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Муниципалитетам поручили активизировать информационную и профилактическую работу в поселениях по соблюдению ограничений при организации похорон, свадеб, а также по мониторингу соблюдения требований Роспотребнадзора в местах массового скопления людей, на предприятиях, организациях торговли, общепита.

«Все эти меры необходимы, чтобы не усугубить эпидситуацию. Нужен принципиальный подход. Привлекайте нарушителей к административной ответственности, жестко пресекайте факты нарушений. Нельзя допустить рост заболеваемости и повторного введения карантинных мер», — заключил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Накануне Юга.ру сообщали, что в Адыгее ужесточили контроль за масочным режимом и решили продлить осенние каникулы для школьников.

Отметим, что в соседнем Краснодарском крае 15 октября также усилили контроль за соблюдением масочного режима, но как именно он будет действовать, до сих пор не понятно.

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