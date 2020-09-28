В Адыгее выросло число больных COVID-19 среди пожилых людей

В Адыгее за последнюю неделю наблюдают ежесуточный прирост больных, в основном пожилого возраста

Об этом 28 сентября на планерном совещании Кабмина региона сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. По его словам, сейчас в реанимации находятся 15 пациентов, в основном это пожилые люди. Также 28 сентября зарегистрировали две смерти от COVID-19: в инфекционных госпиталях скончались 69-летний мужчина и 75-летняя женщина из Майкопа.

Напомним, в прошлый раз случай смерти пациента с коронавирусом регистрировали 17 сентября. Тогда скончался 92-летний житель Тахтамукайского района.

В результате к 28 сентября число погибших от коронавируса увеличилось до 33 человек. На лечении находятся 558 человек (за сутки +32). За последнюю неделю, с 20 по 26 сентября, зарегистрировали 195 новых случаев заболевания COVID-19, что на 25% больше, чем за предыдущую неделю.

Министр здравоохранения Адыгеи отметил, что источниками распространения заболевания по-прежнему остаются места с массовым пребыванием людей, в том числе свадьбы и похороны. Кроме того, специалисты связывают рост числа инфицированных с началом учебного года и участившимися контактами между пожилыми людьми и детьми, которые зачастую бессимптомно переносят болезнь.

Глава Адыгеи напомнил о необходимости строгого соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и поручил активизировать информационную работу по необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, особенно среди жителей старше 65 лет.

Как писали Юга.ру, в Адыгее до 4 октября продлили режим самоизоляции.