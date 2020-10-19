В Адыгее на регистрацию брака в ЗАГС будут пускать только молодоженов
В Адыгее с 20 октября органы ЗАГС приостановили проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке
Такое решение принял оперативный штаб Адыгеи, оно связано с увеличением случаев заражения коронавирусом. В управлении ЗАГСа по республике порталу Юга.ру пояснили, что с августа, после смягчения ограничений, в регионе возобновили торжественные регистрации брака с сохранением противоэпидемических мер.
«Торжественные регистрации проводились в залах. Но допускалось участие только восьми человек. Сейчас в связи с ухудшением эпидобстановки и на основании решения штаба во всех муниципалитетах республики вновь вводятся ограничения и отменяется торжественная регистрация. Об этом мы заранее предупредили молодые пары», — рассказали в ЗАГСе по Адыгее.
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Теперь бракосочетание будут проводить в кабинетах органов ЗАГС республики, куда будут допускать только брачующихся. Устроить свадебные гуляния с 20 октября жителям Адыгеи также не получится.
Напомним, на заседании оперативного штаба Адыгеи 15 октября решили не закрывать бары и рестораны, но ввести ограничения на проведение больших банкетов.
По данным ЗАГС по региону, за 9 месяцев этого года в республике зарегистрировали 1 тыс. 390 человек, что на 230 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число разводов уменьшилось на 65 — до 1 тыс. 177 разводов.
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