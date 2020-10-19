В Адыгее на регистрацию брака в ЗАГС будут пускать только молодоженов

Такое решение принял оперативный штаб Адыгеи, оно связано с увеличением случаев заражения коронавирусом. В управлении ЗАГСа по республике порталу Юга.ру пояснили, что с августа, после смягчения ограничений, в регионе возобновили торжественные регистрации брака с сохранением противоэпидемических мер.

«Торжественные регистрации проводились в залах. Но допускалось участие только восьми человек. Сейчас в связи с ухудшением эпидобстановки и на основании решения штаба во всех муниципалитетах республики вновь вводятся ограничения и отменяется торжественная регистрация. Об этом мы заранее предупредили молодые пары», — рассказали в ЗАГСе по Адыгее.