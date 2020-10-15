В Адыгее ужесточат контроль за масочным режимом

Адыгея

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В Адыгее с 15 октября усилили контроль за соблюдением в регионе санитарно-эпидемиологических мер

В регионе ввели ограничение на проведение массовых мероприятий, сообщил 15 октября оперативный штаб Адыгеи. Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков отметил, что эпидобстановка ухудшилась.

В Адыгее регистрируют резкий подъем заболевания, из-за чего растет нагрузка на медицинский персонал и работу лабораторий. Власти решили в связи с этим увеличивать коечный фонд в госпиталях. Сейчас уже готовы 740 мест, в течение двух недель развернут еще около 100 коек. В целом коечный фонд увеличится до 800 мест.

«Сегодня в трех госпиталях находятся 546 пациентов, 20 — в реанимации, 4 — на аппаратах ИВЛ. Амбулаторное лечение получают 551 человек. Больше всего болеют люди пожилого возраста, а также неработающее граждане. Много случаев заражения после массовых мероприятий, свадеб, похорон», — отметил министр здравоохранения Адыгеи.

По его словам, значительно повлиять на снижение распространения коронавируса поможет масочный режим. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил жестко контролировать соблюдение ограничительных мер, а также ношение масок в общественном транспорте, на объектах торговли.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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