В Адыгее работодателей обязали перевести на дистанционку не менее 25% сотрудников

Оперативный штаб Адыгеи 19 октября конкретизировал требование по удаленной работе сотрудников организаций и предприятий

В решении оперштаба, которое опубликовали 19 октября, указано, что все работодатели в Адыгее должны перевести на дистанционную работу на менее 25% сотрудников. Кроме того, все трудоустроенные граждане старше 65 лет также должны работать дистанционно.

Напомним, 9 октября для уменьшения контактов среди населения руководителей организаций Адыгеи попросили максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Не подлежат переводу на удаленный режим работы только те сотрудники, чья деятельность связана с необходимостью непосредственно присутствовать на работе для обеспечения непрерывных технологических и других процессов.

Накануне Юга.ру писали, что с 20 октября органы ЗАГС Адыгеи приостановили проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.