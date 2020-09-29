В Сочи осудили родителей девочки Шутки, которую отец покачал вниз головой

В Сочи 29 сентября суд вынес приговор отцу и матери девочки Шутки

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. Видео вызвало общественный резонанс, за дело взялись полиция и следственный комитет. Правоохранители выяснили, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила с родителями в палатке в лесу. По словам отца Шутки, они приехали в Сочи, чтобы родить здесь ребенка и путешествовать.

При осмотре палатки у родителей нашли вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. За сопротивление сотрудникам полиции, которые к ним приехали, молодых людей арестовали на десять суток.

18 августа стало известно, что СК завел уголовное дело «о жестоком обращении с младенцем» по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). А 21 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что родителей девочки могут лишить прав.

26 августа мировой суд Хостинского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача). Родителей признали виновными и арестовали еще на десять суток. Кроме того, суд обязал семейную пару пройти принудительное лечение от наркозависимости в специализированном лечебном учреждении.

Уголовное дело против родителей ребенка Хостинский районный суд Сочи рассмотрел 29 сентября. В суде уточнили, что молодые люди, Игорь Кравцов и Дарья Гетманская, не имели постоянной регистрации на территории РФ. Также мужчина стал обвиняемым по делу о незаконном хранение наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, родителей Шутки признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Судья заключил, что родители не проявляли должной заботы о здоровье девочки, не обеспечивали нормальных условий для ее развития и использовали жестокие методы воспитания. Проживание в палатке в лесу судья счел нарушением санитарных и гигиенических норм.

Читайте также: Дедушка и бабушка Шутки были готовы оформить опеку над ребенком

Кроме того, из приговора суда следует, что мать кормила ребенка грудью, находясь в состоянии наркотического опьянения. Отец же, раскачивая девочку вниз головой, тоже находился под действием наркотиков, тем самым создав угрозу для жизни и здоровья ребенка.