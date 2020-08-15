Полиция: Семья с младенцем, которого отец качал вниз головой, жила в палатке в лесу Сочи

Краснодарский край

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Сочинские полицейские 15 августа отыскали семью девочки после видео, на котором отец раскачивал ее вниз головой, держа за одну ногу

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сидит на стуле в лесу, держит за ногу младенца, висящего вниз головой, и раскачивает его. В постах сообщалось, что родители полуторамесячной девочки, которую назвали Шуткой, были замечены «в неадекватном состоянии» и «ставят над ребенком опыты на выживание».

УМВД по Сочи начало проверку и установило личности родителей. Ими оказались 35-летний приезжий Москвы и 27-летняя женщина из Белгорода. Так как эта история вызвала общественный резонанс, следком Кубани инициировал вопрос о передаче материалов дела из полиции в краевой СК.

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Вечером 15 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что сочинские полицейские установили местонахождение родителей и девочки. Выяснилось, что они жили в палатке в лесу Хостинского района, в урочище Ажек.

«В настоящее время ребенку ничего не угрожает, полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать с новорожденной доставлены в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе МВД Кубани.

Решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки, заключили в ведомстве.

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