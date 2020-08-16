В Сочи мужчина, который качал младенца вниз головой, объяснил свой поступок

Краснодарский край

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В отделе полиции Сочи 15 августа записали объяснение отца девочки, которую он качал за ноги вниз головой

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца, висящего вниз головой, и раскачивает его. Согласно странице отца в соцсетях, полуторамесячную девочку назвали Шуткой. Позже полиция установила, что 35-летний приезжий из Москвы и 27-летняя женщина из Белгорода с ребенком жили в палатке в лесу Хостинского района в урочище Ажек.

Следком Кубани инициировал вопрос о передаче материалов дела из полиции в краевой СК.

Накануне вечером в соцсетях появилось видео, снятое в отделе полиции Сочи. На кадрах отец ребенка объясняет, зачем раскачивал дочь вниз головой. Также стало известно, что мужчина официально не трудоустроен. На курорт они с женой приехали родить ребенка и путешествовать.

«Может возникнуть ощущение, что есть некоторая с моей стороны небрежность. У меня есть свои представления, как нужно обращаться с детьми. Если мы посмотрим на обезьянок, это довольно подвижные существа. Все-таки мы живет в доминистической системе, которая говорит, что мы все произошли от них. Соответственно, активность, я считаю, что необходимо ребенку давать с детства. Давать ему ползать, быть "немножечко на шарнирах". Кувыркать его, жамкать, и все такое прочее. Именно это дает в итоге правильное формирование костного аппарата, связок, что самое главное. Суставы становятся более подвижными», — объяснил отец ребенка.

Дети Полиция Следственный комитет Сочи

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