В Сочи мужчина, который качал младенца вниз головой, объяснил свой поступок

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца, висящего вниз головой, и раскачивает его. Согласно странице отца в соцсетях, полуторамесячную девочку назвали Шуткой. Позже полиция установила , что 35-летний приезжий из Москвы и 27-летняя женщина из Белгорода с ребенком жили в палатке в лесу Хостинского района в урочище Ажек.

Накануне вечером в соцсетях появилось видео, снятое в отделе полиции Сочи. На кадрах отец ребенка объясняет, зачем раскачивал дочь вниз головой. Также стало известно, что мужчина официально не трудоустроен. На курорт они с женой приехали родить ребенка и путешествовать.

«Может возникнуть ощущение, что есть некоторая с моей стороны небрежность. У меня есть свои представления, как нужно обращаться с детьми. Если мы посмотрим на обезьянок, это довольно подвижные существа. Все-таки мы живет в доминистической системе, которая говорит, что мы все произошли от них. Соответственно, активность, я считаю, что необходимо ребенку давать с детства. Давать ему ползать, быть "немножечко на шарнирах". Кувыркать его, жамкать, и все такое прочее. Именно это дает в итоге правильное формирование костного аппарата, связок, что самое главное. Суставы становятся более подвижными», — объяснил отец ребенка.