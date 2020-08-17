В Сочи младенца, которого качали вверх ногами, отдали в больницу. Предположительно, у родителей нашли наркотики

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. Полуторамесячная девочка по имени Шутка жила в палатке в лесу Хостинского района в урочище Ажек вместе с 35-летним приезжим из Москвы и 27-летней женщиной из Белгорода. Позже отец младенца объяснил , почему качал дочь.

Накануне в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что ребенка поместили в медицинское учреждение. По предварительным данным, телесных повреждений у младенца нет . Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучает условия жизни и воспитания девочки. Инициирован вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи.