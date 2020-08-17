В Сочи младенца, которого качали вверх ногами, отдали в больницу. Предположительно, у родителей нашли наркотики

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Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани 16 августа продолжил проверку семьи, где отец качал младенца вверх головой

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. Полуторамесячная девочка по имени Шутка жила в палатке в лесу Хостинского района в урочище Ажек вместе с 35-летним приезжим из Москвы и 27-летней женщиной из Белгорода. Позже отец младенца объяснил, почему качал дочь.

Накануне в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что ребенка поместили в медицинское учреждение. По предварительным данным, телесных повреждений у младенца нет. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучает условия жизни и воспитания девочки. Инициирован вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи.

Кроме того, при осмотре палатки у родителей девочки нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Полицейские предполагают, что это марихуана с приспособлением для ее употребления, внутри которого есть продукты горения темно-коричневого цвета. Мужчина и женщина отказались идти в служебный автомобиль с сотрудниками МВД и оказали сопротивление. Против них составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд арестовал их на 10 суток, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Осоловел

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Дети Полиция Преступления против детей Следственный комитет Сочи

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