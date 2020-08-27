Родителей девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, арестовали еще на 10 суток из-за наркотиков

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, в котором мужчина держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. После того, как кадры вызвали общественный резонанс, полиция и СК занялись этим случаем. Выяснилось, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила с родителями в палатке в лесу. По словам мужчины, пара приехала в Сочи, чтобы родить здесь ребенка и путешествовать.

При осмотре палатки у родителей нашли вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. Их арестовали на 10 суток за сопротивление сотрудникам полиции, которые к ним приехали. Ребенка забрали в медучреждение.