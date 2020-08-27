Родителей девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, арестовали еще на 10 суток из-за наркотиков
Краснодарский краевой суд 26 августа сообщил, что родителей девочки Шутки из Сочи оставят под арестом из-за нового выявленного правонарушения
Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, в котором мужчина держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. После того, как кадры вызвали общественный резонанс, полиция и СК занялись этим случаем. Выяснилось, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила с родителями в палатке в лесу. По словам мужчины, пара приехала в Сочи, чтобы родить здесь ребенка и путешествовать.
При осмотре палатки у родителей нашли вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. Их арестовали на 10 суток за сопротивление сотрудникам полиции, которые к ним приехали. Ребенка забрали в медучреждение.
Читайте также:
Предварительный осмотр не выявил у девочки телесных повреждений, но специалисты инициировали вопрос об изъятии ребенка из семьи. 18 августа стало известно, что СК завел уголовное дело «о жестоком обращении с младенцем» по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). А 21 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что родителей девочки могут лишить прав.
Читайте также:
26 августа мировой суд Хостинского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача). Родителей признали виновными, им назначили наказание в виде ареста на 10 суток, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Кроме того, судебные органы обязали пройти принудительное лечение от наркозависимости в специализированном лечебном учреждении. В случае отказа их доставят в клинику принудительно.