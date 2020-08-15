Житель Сочи покачал младенца вниз головой, держа его за ногу. СК заподозрил в этом жестокое обращение

Полиция и следственный комитет Кубани 15 августа начали проверку видео из соцсетей на предмет жестокого обращения с ребенком

Что произошло? Утром 15 августа в инстаграме «Типичный Краснодар» появилось видео, на котором мужчина сидит на стуле, держит за ногу младенца, висящего вниз головой, и раскачивает его. В описании к публикации говорится, что семья из Сочи назвала свою дочь Шуткой и что родители «ставят над ребенком опыты на выживание». Авторы поста написали, что видео уже посмотрела полиция, и призвали чиновников и общественников «заняться решением проблемы конкретного ребенка».

В посте указан источник видео — инстаграм Давида Шопина, который якобы является отцом девочки. В аккаунте мужчины есть фотография свидетельства о рождении Кравцвой Шутки Игоревны, которая родилась в июне 2020 года.

Как отреагировали пользователи? За пять часов видео в «Типичном Краснодаре» набрало более 77 тыс. просмотров и более 600 комментариев, в большинстве из которых люди возмущались тем, как мужчина обращается с ребенком.

Что сказали в полиции? В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что сочинские полицейские установили личности родителей. Или оказались 35-летний житель Москвы и 27-летняя жительница Белгорода.

«По факту проводится проверка. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка и родителей», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД Кубани.

Почему в ситуацию вмешался следственный комитет? В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в СМИ появилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с малолетним ребенком. Запись вызвала общественный резонанс.

В СК инициировали вопрос о том, чтобы изъять из органов МВД материал проверки по данному факту и передать его в следком Кубани «для дачи объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания малолетнего и принятия процессуального решения».