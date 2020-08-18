Дедушка и бабушка девочки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, готовы оформить опеку

Ребенка поместили в больницу. При предварительном осмотре у нее не обнаружили телесных повреждений, но инициировали вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. Полиция и СК занялись этим делом. Выяснилось, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила в палатке в лесу Хостинского района вместе с родителями — 27-летней приезжей из Белгорода и 35-летним мужчиной из Москвы.

Кроме того, в палатке у родителей девочки нашли вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, возможно, марихуану. Мужчина и женщина отказались идти в служебный автомобиль с сотрудниками МВД и оказали сопротивление, после чего их арестовали на десять суток.

18 августа представитель органов опеки Сочи сообщил порталу Юга.ру, что пожилые родственники девочки нашлись в Белгородской области — это родители матери младенца. По предварительным данным, они готовы оформить опеку.

Накануне уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова прокомментировала инцидент в эфире телеканала РЕН ТВ. По ее словам, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе ребенка, необходимо неспешно проанализировать все данные, которые поступят. Во главу угла детский омбудсмен ставит позицию родителей. Однако она обратила внимание на то, что в крови отца, предположительно, обнаружили следы наркотиков.

«Необходимо, чтобы молодые люди поняли, что воспитание детей — это не шутка, а ребенок — не обезьянка. Мы со своей стороны держим ситуацию на контроле. Очень хочется, чтобы малышка жила в семье, где понимают, что такое воспитание будущего человека, а не подвешивают младенца за ногу в лесу», — заключила Кузнецова.