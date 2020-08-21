Родителям девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вверх ногами, грозит лишение прав
Генпрокуратура РФ 21 августа сообщила, что родителей девочки Шутки из Сочи, которую отец качал вниз головой, могут лишить прав на ребенка
Напомним, 14 августа в соцсетях появилось видео, где мужчина в лесу держит за ногу младенца и раскачивает его вниз головой. Полиция и СК занялись этим делом. Выяснилось, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила в палатке в лесу Хостинского района вместе с родителями — 27-летней приезжей из Белгорода и 35-летним мужчиной из Москвы.
Ребенка поместили в медучреждение. Предварительный осмотр не выявил у нее телесных повреждений, но специалисты инициировали вопрос об изъятии ребенка из семьи. Дедушка и бабушка девочки выразили готовность оформить опеку.
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Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова прокомментировала инцидент и заявила, что во главу угла она ставит позицию родителей. Но детский омбудсмен обратила внимание на то, что в крови отца, предположительно, обнаружили следы наркотиков.
В Центральный районный суд Сочи был подан иск о лишении родительских прав отца и матери Шутки.
«Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, опубликованном 21 августа на сайте ведомства.
Отмечается, что работники прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления.
По информации источника Юга.ру в правоохранительных органах, при обследовании в Сочи у ребенка выявлено заболевание. Оно не обнаруживалось ранее, так как родители девочки не обращались за медицинской помощью.
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