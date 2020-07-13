Власти Сочи отрицают информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода возле газовой котельной

Мэрия Сочи отрицает информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода в поселке Лазаревском, которая в июле появилась в соцсетях

Напомним, что 14 мая стало известно, что в районе Сочи компания «Ростех» собирается построить мусоросжигательный завод. Всего в регионах намечено возвести 25 предприятий по переработке отходов. Заводы планировали возводиться в туристических районах и агломерациях численностью не менее 500 тыс. человек. Один из них может появиться недалеко от Сочи.

Жители обеспокоились возведением объекта возле недостроенной газовой котельной. Однако в районной администрации опровергли данную информацию.

«В мессенджерах распространяют информацию о строительстве мусороперерабатывающего завода около недостроенной газовой котельной в микрорайоне Лазаревское. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — отметили на официальной странице администрации Лазаревского района в фейсбуке.

Как писали Юга.ру, в августе 2017 года бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт перейдет на раздельный сбор мусора. Однако позже появилась информация, что на курорте собираются построить мусоросжигательный завод.

В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года в Сочи снесли такой завод, а на его месте построили сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали через три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.