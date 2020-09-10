Жесткий Галицкий, грязевые капсулы, нарды и самолеты-маршрутки. Бывший игрок ФК «Краснодар» рассказал о периоде своей карьеры на Кубани

Российский футболист Евгений Шипицин рассказал о периоде своей карьеры, проведенном на Кубани, и о том, как Сергей Галицкий участвовал в жизни команды «Краснодара» десять лет назад

9 сентября на портале Sports.ru вышло большое интервью с 35-летним футболистом Евгением Шипициным, в котором спортсмен вспомнил четыре года в «Краснодаре» и поделился историями о Сергее Галицком, Олеге Кононове, капитане «быков» Андреасе Гранквисте и других игроках «Краснодара», а также о жизни в Сочи.

Шипицин пополнил состав черно-зеленых, когда команда еще выступала в ФНЛ. Он провел в «Краснодаре» четыре года — с 2010-го по 2014-й. За это время полузащитник выступил в 83 матчах, в которых забил 13 голов. По его мнению, травмы помешали ему получить «Ролексы» от президента клуба Сергея Галицкого [футболистам «Краснодара» дарят фирменные часы за 100 матчей, проведенных с командой — Юга.ру]. О тренировках с Галицким Спортсмен рассказал, как поначалу создатель «Краснодара» участвовал в жизни команды. «Это сейчас говорят, что Галицкий тренирует команду, вытягивает игрока на тренировке и советует. Тогда просто целый день проводил с нами. За обедом подсаживался и что-то рассказывал. Со стороны смотрел на тренировку, после — отводил человек пять, ставил в линию и бил с ними по воротам на интерес. После кубкового поражения от "Факела" (нам забили с центра поля) Галицкий был очень жёсток. И вообще мог напихать в раздевалке: "Ребят, что за цирк? Люди пришли футбол посмотреть, а не как вы вату катаете"», — вспомнил Шипицин. О дерби Перед дерби с «Кубанью» президент клуба мотивировал команду на победу, предлагая в два раза увеличить премию.

«Сильнее, чем на дерби, Галицкий не переживал. Приходил в раздевалку за час-два до игры весь разгоряченный, стоял в сторонке, слушал. После первой победы над "Кубанью" в РПЛ эмоций на неделю вперед хватило, а совсем нас разрывало в 2012-м, когда за пять минут в конце из 0:1 сделали 2:1», — поделился хавбек. О восстановлении Шипицин рассказал, что Галицкий однажды закрыл ворота базы, увидев, что несколько игроков после тренировки вместо восстановления в криосауне и барокамере собрались ехать домой. В распоряжении команды также были солевая ванная, грязевые капсулы, иглоукалывание и бассейн для восстановления с водой определенной температуры. О личном транспрте По словам Евгения Шипицина, первые три года Сергей Галицкий ездил на тренировки «на крутых машинах» — Aston Martin, Lamborghini, а потом стал летать на вертолете. В то же время уругваец Маурисио Перейра приезжал на Hyundai Solaris [на тот момент автомобиль этой марки стоил около 500 тыс. рублей — Юга.ру] и в мятых футболках.

О стиле игры и Кононове Полузащитник поделился мнением, что узнаваемый сейчас футбол «Краснодара» стал появляться, когда главным тренером стал Олег Кононов. Под его руководством игра строилась вокруг Павла Мамаева. «Человек Кононов сильно мягкий, жесткача от него не дождешься, мата — тем более. Вероятно, потому и не складывается в топ-клубах», — предположил Шипицин. О викингах и нардах Хавбек признался, что его «в хорошем смысле» поражало мастерство капитана команды, шведского защитника Андреаса Гранквиста: «Шпала с 45-м размером ноги, а в квадрат ни разу не зайдет».

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