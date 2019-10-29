«В споре он чемпион мира». Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал об отношениях с Галицким

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об отношениях в клубе в интервью на ютуб-канале «КраСава»

Бывший футболист и блогер Евгений Савин побывал в Краснодаре, где поговорил с игроками «быков», побывал на загородной базе и пообщался со старшим тренером Мурадом Мусаевым. Видео появилось 28 октября на ютуб-канале «КраСава». Мусаев рассказал о том, что постоянно спорит с владельцем клуба Сергеем Галицким. При этом он отметил, что бизнесмен всегда признает свои ошибки. Однако, если он был прав, он потом еще 20 раз об этом напомнит.

«В споре он чемпион мира. Если он будет отстаивать свою точку зрения, его никто не переспорит. Один из его любимых споров — кто круче: Месси или Марадона? Он считает, что Марадона играл с лохобоями, а у Месси лучшие партнеры в мире. Поэтому Марадона на три головы сильнее Месси», — рассказал тренер. Мусаев заявил, что за два дня до игр Галицкий перестает звонить и говорить с ним, а также не интересуется составом. Он объяснил это тем, что предприниматель хочет сам включить телевизор или прийти на стадион, чтобы увидеть происходящее.