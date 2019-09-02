Галицкий дал свой вертолет игроку «Краснодара», чтобы тот сделал визу для сборной

26 августа стал известен состав сборной России на два отборочных матча Евро-2020 — выездной поединок с Шотландией (6 сентября, Глазго) и домашнюю встречу с Казахстаном (9 сентября, Калининград). В заявку попали 26 футболистов, в том числе один игрок «Краснодара» — Сергей Петров.

31 августа главный тренер сборной Станислав Черчесов пригласил в национальную команду еще одного представителя «Краснодара» — полузащитника Руслана Камболова, который заменит травмированного Алексея Миранчука. При этом ранее наставник национальной команды сообщил, что на случай форс-мажора перед сентябрьскими матчами отбора на чемпионат Европы 2020 года британские визы сделали 50 футболистам, сообщает «Спорт РИА Новости».

2 сентября во время сборов в флеш-интервью Станислав Черчесов рассказал, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий отправил полузащитника «быков» Руслана Камболова на своем вертолете в Ростов-на-Дону, чтобы тот оформил британскую визу.

«По Камболову нужно сказать огромное спасибо Сергею Николаевичу Галицкому, который предоставил свой вертолет для того, чтобы Руслан слетал в Ростов, получил визу и вернулся обратно. Это было не вчера, а несколько недель назад, поэтому нам пошли навстречу. Мы все в одной упряжке и работаем на одно и то же дело, поэтому слетал он туда неслучайно. Респект "Краснодару" и Галицкому», — цитирует главного тренера сборной пресс-служба Российского футбольного союза.