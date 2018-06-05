Гендиректор ФК «Динамо СПб» заявил о переезде клуба в Сочи

Краснодарский край

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Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко подтвердил сообщения о переезде клуба в Сочи

«Наш клуб "Динамо СПб" переезжает в Сочи, остались бумажные дела, но можно заявить официально. Данное решение было принято по ряду причин, так бывает в этой жизни. Один из главных факторов — отсутствие хороших условий в Питере. В Сочи отличный стадион, база, погодные условия», — заявил он.

По словам Рубашко, клуб смотрит на переезд с оптимизмом и постарается сделать все, чтобы болельщики их поняли.

«Мы едем в Сочи для того, чтобы там был профессиональный клуб. Уверен, люди в Сочи тоже ждали профессиональный клуб у себя в городе. По названию определимся в ближайшие два-три дня», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

Рубашко говорил, что в клубе обсуждается возможность изменения прописки и переезда в Сочи.

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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Сочи воссоздали футбольный клуб. Однако в июне 2017-го руководство «Сочи» заявило, что клуб сделает перерыв и после чемпионата мира по футболу сформирует новую команду. Бело-синие выступали на Центральном стадионе имени Метревели и провели всего один матч на «Фиште», который стал для арены одним из трех тестовых поединков перед Кубком конфедераций.

Сочи Футбол
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