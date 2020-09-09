У игроков «Локомотива-Кубань» нашли коронавирус

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 сентября сообщил, что не сможет принять участие в предсезонном турнире, поскольку игроки команды получили положительные тесты на COVID-19

Напомним, с середины августа игроки «Локомотива» начали возвращаться в Краснодар для подготовки к новому сезону. 7 сентября клуб провел в «Баскет-холле» медиадень, который прошел без журналистов.

Вечером 8 сентября пресс-служба «Локо» сообщила, что несколько предствителей команды получили предварительно положительный тест на COVID-19.

«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг [10 сентября] мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен», — рассказал начальник медицинской службы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.