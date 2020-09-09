У игроков «Локомотива-Кубань» нашли коронавирус
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 8 сентября сообщил, что не сможет принять участие в предсезонном турнире, поскольку игроки команды получили положительные тесты на COVID-19
Напомним, с середины августа игроки «Локомотива» начали возвращаться в Краснодар для подготовки к новому сезону. 7 сентября клуб провел в «Баскет-холле» медиадень, который прошел без журналистов.
Вечером 8 сентября пресс-служба «Локо» сообщила, что несколько предствителей команды получили предварительно положительный тест на COVID-19.
«Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг [10 сентября] мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен», — рассказал начальник медицинской службы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.
Читайте также:
Все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции. Так, из-за ситуации с коронавирусом красно-зеленые не смогут принять участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, который запланирован на 10-11 сентября.
Пресс-секретарь президента ПБК «Локомотив-Кубань» Роман Запороцкий отказался назвать порталу Юга.ру количство представителей команды, получивших положительный тест на коронавирус, но пообещал прокомментировать ситуацию после того, как Роспотребнадзор проверит тесты.
В грядущем игровом сезоне, который стартует 20 сентября, команда Евгения Пашутина выступит в двух турнирах — Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Первый матч сезона «Локо» проведет 23 сентября на своем паркете против эстонского «Калева». На старте еврокубкового турнира «железнодорожники» 30 сентября в Краснодаре примут бельгийский «Антверп Джайентс».
Читайте также:
Это не первый случай COVID-19 в спортивных клубах Краснодарского края. В мае футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом, а позже выяснилось, что клуб не сообщил об этом в РФС. В августе заразились три игрока ХК «Сочи», а в начале сентября инфекция подтвердилась у двух гандболисток краснодарской «Кубани».
Все материалы по теме: