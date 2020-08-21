Администратор ХК «Сочи» умер от коронавируса — СМИ

Краснодарский край

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Администратор ХК «Сочи», хоккеист Константин Исаков, скончался 21 августа. СМИ сообщили, что причиной смерти стал коронавирус

На официальном сайте хоккейного клуба «Сочи» 21 августа сообщили о смерти старшего администратора клуба Константина Исакова.

Позже спортивный журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале написал, что причиной смерти 53-летнего Исакова стал коронавируса.

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По его словам, мужчина заразился COVID-19 вместе со всей командой «Сочи». Журналист сообщил, что заболевших спортсменов отправили на изоляцию, в то время как администратора клуба «заставили работать» на турнире Sochi Hockey Open.

«Сами понимаете, что во время таких мероприятий администратор принимающей стороны едва ли не самый главный. Он может решить любой вопрос. Но больше пугает, что в клубе знали о том, что Исаков болеет, однако потребовали, чтобы он выходил на работу», — написал Шевченко.

В пресс-службе ХК «Сочи» порталу Юга.ру сообщили, что читали пост Алексея Шевченко, однако комментировать его отказались.

О Константине Исакове

Родился 30 апреля 1967 года в Магнитогорске. Играл за магнитогорский ХК «Металлург», челябинский «Трактор», а также за различные клубы Швеции. С 2019 года работал в ХК «Сочи».

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