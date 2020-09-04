Две гандболистки «Кубани» заболели коронавирусом
Краснодарский гандбольный клуб «Кубань» 3 сентября сообщил, что два игрока клуба получили предварительно положительный тест на COVID-19
В клубе рассказали, что весь тренерский штаб и игроки «Кубани» ушли на двухнедельную самоизоляцию из-за того, что у двух гандболисток оказался положительный результат на коронавирус. У тренеров и команды повторно возьмут тесты на COVID-19.
В связи с этим были перенесены домашние матчи с майкопским «АГУ-Адыиф» и «Уфой-Алисой». Также в запланированные сроки не состоятся домашние игры «Кубани‑2» и «Кубани‑3» против «Астраханочки-2», сообщили 3 сентября в пресс-службе ГК «Кубань».
По данным на сайте клуба, следующий матч желто-зеленые проведут 24 сентября в краснодарском «Олимпе» против тольяттинской «Лады».
В начале августа портал Юга.ру писали, что три игрока ХК «Сочи» заразились коронавирусом. Позже стало известно о смерти администратора хоккейного клуба Константина Исакова. По некоторым данным, причиной смерти Исакова стал коронавирус.
По данным оперштаба Кубани, к 4 сентября число носителей коронавируса достигло 11 тыс. 564 человек. В Краснодаре за последние сутки выявили 41 новый случай заражения COVID-19.
Все материалы по теме: