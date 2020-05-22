«Краснодар» не сообщал РФС о заражении Шапи COVID-19

Краснодарский край

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Российский футбольный союз 21 мая сообщил, что не знал о заражении коронавирусом игрока «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов 20 мая в прямом эфире инстаграма рассказал, что переболел коронавирусом в начале мая. По его словам, он прилетел в Краснодар из Махачкалы и самоизолировался, однако через несколько дней у него поднялась температура. Спортсмен вызвал скорую и сообщил об этом клубу, после чего его госпитализировали. Сейчас игрок здоров.

Накануне во время видеоконференции в Zoom заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что «Краснодар» не уведомлял союз о заражении своего игрока коронавирусом. При этом организация просит сообщать данные о заболевших, чтобы понимать происзодящее и принимать соответствующие меры.

Митрофанов уточнил, что не знает, почему клуб не сообщил о болезни Магомеда-Шапи Сулейманова. Он отметил, что если футболист лежал в больнице, то она точно уведомляла Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

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Напомним, сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС сообщил, что он возобновится 21 июня, однако матчи будут проходить с некоторыми ограничениями и без зрителей.

Сейчас «быки» занимают третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея столько же очков, сколько у «Локомотива», который идет вторым. На первой строчке — «Зенит».

Коронавирус РФС ФК «Краснодар» Футбол

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