«Краснодар» не сообщал РФС о заражении Шапи COVID-19

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов 20 мая в прямом эфире инстаграма рассказал , что переболел коронавирусом в начале мая. По его словам, он прилетел в Краснодар из Махачкалы и самоизолировался, однако через несколько дней у него поднялась температура. Спортсмен вызвал скорую и сообщил об этом клубу, после чего его госпитализировали. Сейчас игрок здоров.

Накануне во время видеоконференции в Zoom заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов заявил, что «Краснодар» не уведомлял союз о заражении своего игрока коронавирусом. При этом организация просит сообщать данные о заболевших, чтобы понимать происзодящее и принимать соответствующие меры.

Митрофанов уточнил, что не знает, почему клуб не сообщил о болезни Магомеда-Шапи Сулейманова. Он отметил, что если футболист лежал в больнице, то она точно уведомляла Роспотребнадзор, пишет ТАСС.