Игрок ФК «Краснодар» Шапи рассказал, что переболел коронавирусом

Сулейманов провел прямой эфир в своем инстаграме и сообщил, что сейчас он абсолютно здоров, так как сдал три теста и они оказались отрицательными. Однако до этого он был заражен коронавирусом.

«Я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал», — рассказал Сулейманов.