Игрок ФК «Краснодар» Шапи рассказал, что переболел коронавирусом
20 мая нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию о заражении коронавирусом
Сулейманов провел прямой эфир в своем инстаграме и сообщил, что сейчас он абсолютно здоров, так как сдал три теста и они оказались отрицательными. Однако до этого он был заражен коронавирусом.
«Я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал», — рассказал Сулейманов.
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В ночь с 3 на 4 мая у него поднялась температура. Футболист вызвал скорую и сообщил об этом клубному врачу. У него взяли анализ, который оказался положительным. После этого спортсмена положили в больницу.
«Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам», — рассказал футболист.
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