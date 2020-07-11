Росстат: на Кубани в мае коронавирус мог стать причиной смерти 88 человек. По данным местного оперштаба, их было в 6,7 раза меньше
Росстат 10 июля опубликовал данные о количестве родившихся и умерших в первом полугодии 2020 года, в том числе — об умерших от COVID-19
10 июля Росстат сообщил об итогах анализа естественного движения населения за январь-май 2020 года. В нем есть сведения о числе зарегистрированных родившихся и умерших, а также о количестве разводов и браков. Кроме того, Росстат сообщил о числе умерших с «установленным диагнозом» коронавирус в мае.
Какие данные по России? По данным Росстата, в этом месяце основной причиной смерти коронавирус стал у 7 тыс. 444 человек. При этом у 5 тыс. 644 COVID-19 был подтвержден. Еще у 1,8 COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но пока окончательные результаты от патологоанатомов еще готовятся. Как отмечал глава Росстата Павел Малков в интервью РБК, по мере поступления новых данных умерших из этой категории будут перемещать в группу действительно скончавшихся от коронавируса, либо же в категорию, где причиной стало совсем другое заболевание.
Согласно информации федерального оперштаба, в России в мае от коронавируса умерли 3 тыс. 635 человек. Это в 2 раза меньше, если сравнивать с информацией Росстата.
Еще у 5 тыс. 8 умерших россиян тоже установили коронавирус, однако он не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие других болезней (1 тыс. 530), либо же вообще никак не повлиял на состояние человека (3 тыс. 478).
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Сколько же человек умерло в Краснодарском крае? По данным краевого оперштаба, в Краснодаре с 1 по 31 мая 2020 года диагностировали смерть 13 человек от коронавируса (2 мая оперштаб сообщал о 20 скончавшихся пациентах, 1 июня — о 12 людях). По данным же Росстата, на Кубани умерли 88 человек от коронавируса. Из них у 10 был подтвержден коронавирус, у 78 — пока не подтвержден, но клиническая картина в высокой степени вероятности указала на наличие этой инфекции. Еще у 77 человек коронавирус не стал основной причиной, но повлиял на смертельное развитие других болезней, а у 50 скончавшихся пациентов он был установлен, но не оказал влияние на здоровье.
Таким образом, разница между данными Росстата (88) и краевого оперштаба (13) по умершим от коронавируса составила 6,7. Следует отметить, что за все время наблюдения в крае, по официальным данным оперштаба, скончались 85 человек с коронавирусом. Это все еще меньше, чем за один месяц у Росстатата.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в оперштаб Краснодарского края, в пресс-службе пообещали дать ответ по поводу сложившегося несовпадения результатов.
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