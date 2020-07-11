Росстат: на Кубани в мае коронавирус мог стать причиной смерти 88 человек. По данным местного оперштаба, их было в 6,7 раза меньше

Росстат 10 июля опубликовал данные о количестве родившихся и умерших в первом полугодии 2020 года, в том числе — об умерших от COVID-19

10 июля Росстат сообщил об итогах анализа естественного движения населения за январь-май 2020 года. В нем есть сведения о числе зарегистрированных родившихся и умерших, а также о количестве разводов и браков. Кроме того, Росстат сообщил о числе умерших с «установленным диагнозом» коронавирус в мае.

Какие данные по России? По данным Росстата, в этом месяце основной причиной смерти коронавирус стал у 7 тыс. 444 человек. При этом у 5 тыс. 644 COVID-19 был подтвержден. Еще у 1,8 COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но пока окончательные результаты от патологоанатомов еще готовятся. Как отмечал глава Росстата Павел Малков в интервью РБК, по мере поступления новых данных умерших из этой категории будут перемещать в группу действительно скончавшихся от коронавируса, либо же в категорию, где причиной стало совсем другое заболевание.

Согласно информации федерального оперштаба, в России в мае от коронавируса умерли 3 тыс. 635 человек. Это в 2 раза меньше, если сравнивать с информацией Росстата.