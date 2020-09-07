На Кубани за сутки COVID-19 обнаружили у 91 человека, умер один пациент

В Краснодарском крае к 7 сентября COVID-19 диагностировали у 11 тыс. 838 человек, из них 194 скончались

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как уточнил RT , только 23,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также по всей стране за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом , а 2 тыс. 328 человек полностью выздоровли.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (+690), Санкт-Петербурге (+196) и Московской области (+166).

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 1 млн 30 тыс. 690 человек в 85 регионах страны. За весь период скончались 17 тыс. 871 пациент , а 843 тыс. 277 человек выздоровели.

Как уточнили в краевом оперштабе, за последние сутки на Кубани COVID-19 диагностировали у 91 человека в возрасте 7 месяцев до 87 лет. Среди пациентов 60 женщин и 31 мужчина.

В Краснодаре выявили пять инфицированных детей в возрасте от 2 до 17 лет, еще один заболевших ребенок в возрасте 7 месяцев заболел в Новороссийске.

Всего за время пандемии на Кубани в лабораториях провели 874 тыс. 426 исследований на коронавирус. Диагноз подтвердился у 11 тыс. 838 человек, из них 794 ребенка . Показатель заболеваемости достиг 208,6 случаев на 100 тыс. населения.

Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 591 пациента (+21 за последние сутки), однако 194 человека спасти не удалось (+1 летальный случай за сутки) . Еще 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а пять — на ЭКМО.

За все время в медорганизации региона с подозрением на коронавирус обратились 37 тыс. 907 человек, из них 4 тыс. 572 ребенка. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 983 человека (в том числе 71 ребенок), в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 54 человека (включая 512 детей).