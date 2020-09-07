На Кубани за сутки COVID-19 обнаружили у 91 человека, умер один пациент
В Краснодарском крае к 7 сентября COVID-19 диагностировали у 11 тыс. 838 человек, из них 194 скончались
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки выявили 5 тыс. 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как уточнил RT, только 23,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также по всей стране за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, а 2 тыс. 328 человек полностью выздоровли.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (+690), Санкт-Петербурге (+196) и Московской области (+166).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 151, Ставропольский край — 124, Краснодарский край — 91, Дагестан — 78, Крым — 72, Карачаево-Черкесская Республика — 65, Ингушетия — 36, Кабардино-Балкарская Республика — 33, Северная Осетия — 25, Адыгея — 22, Севастополь — 7, Чечня — 4.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 1 млн 30 тыс. 690 человек в 85 регионах страны. За весь период скончались 17 тыс. 871 пациент, а 843 тыс. 277 человек выздоровели.
Как уточнили в краевом оперштабе, за последние сутки на Кубани COVID-19 диагностировали у 91 человека в возрасте 7 месяцев до 87 лет. Среди пациентов 60 женщин и 31 мужчина.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 37;
- в Новороссийске — 6;
- в Туапсинском и Красноармейском районах — по 5;
- в Сочи, Калининском, Белореченском, Абинском районах — по 4;
- в Мостовском, Лабинском и Крыловском районах — по 3;
- в Темрюкском и Выселковском — по 2;
- в Армавире, Крымском, Славянском, Отрадненском, Новопокровском, Кавказском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Ейском районах — по 1.
В Краснодаре выявили пять инфицированных детей в возрасте от 2 до 17 лет, еще один заболевших ребенок в возрасте 7 месяцев заболел в Новороссийске.
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Всего за время пандемии на Кубани в лабораториях провели 874 тыс. 426 исследований на коронавирус. Диагноз подтвердился у 11 тыс. 838 человек, из них 794 ребенка. Показатель заболеваемости достиг 208,6 случаев на 100 тыс. населения.
Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 591 пациента (+21 за последние сутки), однако 194 человека спасти не удалось (+1 летальный случай за сутки). Еще 38 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а пять — на ЭКМО.
За все время в медорганизации региона с подозрением на коронавирус обратились 37 тыс. 907 человек, из них 4 тыс. 572 ребенка. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 983 человека (в том числе 71 ребенок), в поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 54 человека (включая 512 детей).
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