На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки не превышает 99 человек уже две недели

В Краснодарском крае к 20 мая за сутки зарегистрировали COVID-19 у 91 человека, а в России общее количество зараженных превысило отметку в 300 тыс. человек

В стране за последние сутки выявили 8 тыс. 764 случая инфицирования коронавирусом . Выздоровели 9 тыс. 262 пациента, умерли 135 человек, пишет RT . По данным федерального оперштаба , наибольшее количество заражений зафиксировали в Москве (2 тыс. 699), Московской области (903), Красноярском крае (504) и Санкт-петербурге (455).

На юге и Северном Кавказе COVID-19 подтвердили за сутки у 660 человек: 139 — в Ростовской области, 91 — в Краснодарском крае, 90 — в Дагестане, 72 — в Северной Осетии, 66 — в Кабардино-Балкарии, 64 — в Адыгее, 59 — на Ставрополье, 44 — в Ингушетии, 19 — в Чечне, 12 — в Карачево-Черкесии, по 4 — в Крыму и Севастополе.

Всего в России к 20 мая зарегистрировали 308 тыс. 705 зараженных коронавирусом. По данным университета Хопкинса, РФ закрепилась на втором месте в мире по количеству зараженных, первыми идут США. За весь период в России зафиксировали 2 тыс. 972 летальных исхода, выздоровели 85 тыс. 392 человека.

В оперштабе Кубани подтвердили данные о 91 новом случае инфицирования COVID-19, среди них 55 женщин и 36 мужчин. Еще 179 человек выздоровели, новых умерших не зарегистрировали.

По региону случаи заражения распространились так: