На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки не превышает 99 человек уже две недели
В Краснодарском крае к 20 мая за сутки зарегистрировали COVID-19 у 91 человека, а в России общее количество зараженных превысило отметку в 300 тыс. человек
В стране за последние сутки выявили 8 тыс. 764 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели 9 тыс. 262 пациента, умерли 135 человек, пишет RT. По данным федерального оперштаба, наибольшее количество заражений зафиксировали в Москве (2 тыс. 699), Московской области (903), Красноярском крае (504) и Санкт-петербурге (455).
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На юге и Северном Кавказе COVID-19 подтвердили за сутки у 660 человек: 139 — в Ростовской области, 91 — в Краснодарском крае, 90 — в Дагестане, 72 — в Северной Осетии, 66 — в Кабардино-Балкарии, 64 — в Адыгее, 59 — на Ставрополье, 44 — в Ингушетии, 19 — в Чечне, 12 — в Карачево-Черкесии, по 4 — в Крыму и Севастополе.
Всего в России к 20 мая зарегистрировали 308 тыс. 705 зараженных коронавирусом. По данным университета Хопкинса, РФ закрепилась на втором месте в мире по количеству зараженных, первыми идут США. За весь период в России зафиксировали 2 тыс. 972 летальных исхода, выздоровели 85 тыс. 392 человека.
В оперштабе Кубани подтвердили данные о 91 новом случае инфицирования COVID-19, среди них 55 женщин и 36 мужчин. Еще 179 человек выздоровели, новых умерших не зарегистрировали.
По региону случаи заражения распространились так:
- 37 — в Краснодаре;
- по 7 — в Мостовском и Кавказском районах;
- 6 — в Славянском районе;
- 5 — в Гулькевичском районе;
- по 3 — в Горячем Ключе и Крымском районе;
- по 2 — в Сочи, Белореченском, Красноармейском, Туапсинском, Новокубанском, Динском, Ленинградском и Апшеронском районах;
- по 1 — в Усть-Лабинском, Отрадненском, Новопокровском, Темрюкском, Тимашевском и Каневском районах, а также в Армавире.
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В медучреждениях края продолжают лечение 2 тыс. 271 человек, из них 168 детей. В поликлиниках по месту жительства наблюдаются 12 тыс. 411 человек. В обсерваторах остаются 2 тыс. 225 человек.
Всего к 20 мая количество официально зараженных в крае достигло 2 тыс. 883 человек, из них 165 детей. 1 тыс. 540 пациентов выписали с выздоровлением, 26 пациентов умерли. 37 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.
Отметим, что количество официльно зарегистрированных случаев заражения в Краснодарском крае не достигает 100 в течение двух недель.
11 мая доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Татьяна Михайлова в своем фейсбуке опубликовала анализ данных по заболеваемости в регионах. Она отметила, что когда цифры день за днем «слишком стабильные» — «вероятно, их рисуют». В посте Михайлова выделила Краснодарский край, где показатель стабильности чрезвычайно высокий — 11. Для сравнения: «уровень невероятной стабильности» — 2,5, приемлемый показатель — 1,8.
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