Больному с COVID-19 и его отцу не нашлось места в пяти больницах Кубани. Минздрав отрицает нехватку коек
Житель Геленджика, который в конце августа заболел коронавирусом, рассказал порталу Юга.ру, как он пытался попасть на лечение в больницу
31-летний житель Геленджика сообщил порталу Юга.ру, что 24 августа почувствовал недомогание и обратился в поликлинику. Там после многочасовых очередей и звонков в минздрав у мужчины взяли тест на COVID-19, который оказался положительным. После этого больной пытался попасть на лечение в больницы Геленджика, Новороссийска и Крымска, но ему везде отказали из-за нехватки мест.
Болезнь у мужчины протекала в легкой форме, однако через некоторое время у его 57-летнего отца поднялась высокая температура. Но и его отказались госпитализировать, в том числе в больницы Лабинска и Курганинска.
По словам геленджичанина, он звонил во все медучреждения и спрашивал, почему они не госпитализируют человека с затрудненным дыханием и температурой 39 °С, который контактировал с зараженным. Везде ему отвечали, что больницы переполнены и мест нет.
«Мест нет ни в Курганинске, ни в Лабинске. Ничего сделать не можем, может быть, [места] завтра будут. Везде все полное — мест нигде нет, можете звонить куда угодно, хоть в министерство здравоохранения. Заодно скажите им, что у нас аврал: людей больных идет поток, класть некуда, врачей не хватает. И спросите, почему никто ничего не делает, будто все хорошо», — пересказал мужчина разговор с сотрудником горячей линии Курганинской ЦРБ.
Портал Юга.ру обратился с этой историей в пресс-службу министерства здравоохранения Краснодарского края. Там ответили, что эта информация «не соответствует действительности», а коечный фонд обеспечен согласно потребности с учетом эпидемиологической ситуации.
«В случае отсутствия свободных мест при наличии медицинских показаний пациенты направляются в соседнюю медицинскую организацию, согласно маршрутизации. Отказ в медицинской помощи не допускается», — заявили в ведомстве.
В минздраве Кубани напомнили, что пациенты с бессимптомной или легкой формой заболевания получают помощь на дому. С вопросами можно обратиться в администрацию больницы, где должны дать разъяснения.
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Напомним, в конце августа Юга.ру рассказывали о сломанном аппарате компьютерной томографии в Краснодарской краевой больнице № 2, куда госпитализировали родителей журналиста портала. Больная с подозрением на COVID-19 вызывала скорую трижды, в среднем время ожидания бригады составило 12 часов. Госпитализировали 61-летнюю женщину с 50% поражением легких только с третьего раза и с результатами КТ, сделанной в частной клинике. При этом она несколько часов ждала выписки кого-нибудь из пациентов, чтобы занять койку.
После публикации новости в соцсетях кубанцы пожаловались на сломанные аппараты КТ в других медучреждениях края, а также на долгое время ожидания скорой.
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