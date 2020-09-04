Больному с COVID-19 и его отцу не нашлось места в пяти больницах Кубани. Минздрав отрицает нехватку коек

Житель Геленджика, который в конце августа заболел коронавирусом, рассказал порталу Юга.ру, как он пытался попасть на лечение в больницу

31-летний житель Геленджика сообщил порталу Юга.ру, что 24 августа почувствовал недомогание и обратился в поликлинику. Там после многочасовых очередей и звонков в минздрав у мужчины взяли тест на COVID-19, который оказался положительным. После этого больной пытался попасть на лечение в больницы Геленджика, Новороссийска и Крымска, но ему везде отказали из-за нехватки мест.

Болезнь у мужчины протекала в легкой форме, однако через некоторое время у его 57-летнего отца поднялась высокая температура. Но и его отказались госпитализировать, в том числе в больницы Лабинска и Курганинска.

По словам геленджичанина, он звонил во все медучреждения и спрашивал, почему они не госпитализируют человека с затрудненным дыханием и температурой 39 °С, который контактировал с зараженным. Везде ему отвечали, что больницы переполнены и мест нет.