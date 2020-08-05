Власти Краснодара передумали сносить гаражи в ЮМР и строить на их месте школы и сады

Напомним, по новому генплану Краснодара гаражные кооперативы в Юбилейном микрорайоне города решили снести, чтобы построить на их месте школу, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. Владельцы гаражей выступили против и записали обращение к губернатору. В нем люди напомнили, что являются собственниками недвижимости. Также они акцентировали внимание на том, что в микрорайоне большой дефицит парковочных мест — проект планировки ЮМР на момент его застройки не предусматривал парковочные места возле жилых домов.

Накануне в пресс-службе мэрии анонсировали онлайн-конференцию разработчиков генплана с владельцами гаражей и представителями общественности. Мероприятие прошло 4 августа в 18:00. Перед ним в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что объявят об отказе от планов по строительству в Юбилейном микрорайоне социальных объектов (школ, детских садов и Дома культуры) на территории гаражных кооперативов.

После встречи экономист проекта генплана краевой столицы Дарья Краснова заявила, что принято компромиссное решение. Гаражные кооперативы на улице Думенко сохранят, а количество социальных объектов сократят и построят их на свободных участках.

Так, на пересечении улиц Думенко и 70-летия Октября разместят только поликлинику, хотя изначально вместе с ней хотели построить детский сад, объект дополнительного образования и спортивную площадку . В остальном на встрече приняли следующие решения:

пересечение улицы Думенко и Проспекта Чекистов. Там построят одну поликлинику, а планировали вместе с ней разместить детский сад, школу, дом культуры, 3 объекта дополнительного образования и спортплощадку.

улица Рождественская Набережная, 1/6. На месте металлических гаражей разместят детский сад.

территория в районе ЖК «Новый город». Кубанский государственный аграрный университет передал муниципалитету 7 га земли. Там хотели построить школу с секциями дополнительного образования и четыре детсада. После встречи там решили разместить две школы с секциями допобразования и детский сад.

С 7 августа в течение месяца все внесенные замечания и предложения изучит комиссия по землепользованию и застройке. По итогам работы сформируют финальную версию проекта генерального плана Краснодара до 2040 года, которая поступит на рассмотрение депутатов городской Думы.