По новому генплану Краснодара планируют снести гаражи в ЮМР. Их владельцы записали обращение к губернатору
Владельцы гаражей в Юбилейном микрорайоне Краснодара выступили против их сноса, который предполагается новым генпланом
Что случилось? Мэрия Краснодара 5 июня сообщила о готовности проекта нового генплана, который подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений запустили сайт. С 6 июля по 6 августа пользователи госуслуг могут оставлять замечания и предложения касательно нового генплана города, ознакомиться с которым можно здесь.
В Юбилейном микрорайоне территория под гаражными кооперативами отмечена как зона специализированной общественной застройки (сиреневый цвет). Согласно новому проекту, на пересечении улиц Думенко и Минской, где сейчас стоят гаражи , хотят построить детский сад, школу, три организации дополнительного образования, культурно-досуговый объект и поликлинику. На пересечении улиц Алма-Атинской и Думенко, где также расположен кооператив, планируют сделать детсад, поликлинику, организацию дополнительного образования и два спортивных сооружения.
Ниже можно ознакомиться с частью карты и всеми условными обозначениями.
Почему люди против? Владельцы гаражей записали видеообращение к губернатору края Вениамину Кондратьеву, в котором напомнили, что проект планировки Юбилейного микрорайона на момент его застройки не предусматривал парковочные места возле жилых домов. Их выносили на отдельные территории, где сейчас и находятся гаражно-строительные кооперативы (ПГСК). По словам активистов, по действующим нормам на один автомобиль требуется 25 кв. метров площади (с учетом самого парковочного места и подъезда к нему). Таким образом, взамен гаражей необходимо минимум 6,25 га для парковки. Отметим, что портал Юга.ру изучил несколько строительных норм и правил (СНиПов), однако не нашел в них подтверждения этих данных.
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«Такими резервами микрорайон просто не располагает. В настоящее время, учитывая плотность застройки ЮМР, межквартальный и даже уличный проезд затруднен. Мы считаем неправильным и недопустимым при создании нового генерального плана игнорировать ранее действующее архитектурное, градостроительное и земельное законодательство», — возмутились собственники гаражей.
Активисты собрали около 250 подписей собственников, которые выступили против сноса кооперативов. Также они подали обращение на прием у губернатора. В случае, если власти оставят это без ответа, люди планируют пойти в правоохранительные органы, администрацию президента, а также совет по правам человека.
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