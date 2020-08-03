По новому генплану Краснодара планируют снести гаражи в ЮМР. Их владельцы записали обращение к губернатору

Владельцы гаражей в Юбилейном микрорайоне Краснодара выступили против их сноса, который предполагается новым генпланом

Что случилось? Мэрия Краснодара 5 июня сообщила о готовности проекта нового генплана, который подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений запустили сайт. С 6 июля по 6 августа пользователи госуслуг могут оставлять замечания и предложения касательно нового генплана города, ознакомиться с которым можно здесь.

В Юбилейном микрорайоне территория под гаражными кооперативами отмечена как зона специализированной общественной застройки (сиреневый цвет). Согласно новому проекту, на пересечении улиц Думенко и Минской, где сейчас стоят гаражи , хотят построить детский сад, школу, три организации дополнительного образования, культурно-досуговый объект и поликлинику. На пересечении улиц Алма-Атинской и Думенко, где также расположен кооператив, планируют сделать детсад, поликлинику, организацию дополнительного образования и два спортивных сооружения.

Ниже можно ознакомиться с частью карты и всеми условными обозначениями.