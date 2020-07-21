Детсад или офисное здание? Узнали, что собираются построить в Краснодаре на въезде в Юбилейный микрорайон

Портал Юга.ру 20 июля выяснил, что может появиться в Краснодаре по улице Харьковская, 33

Напомним, 5 июня в мэрии Краснодара сообщили о готовности проекта нового генплана, который подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. Для общественных обсуждений был запущен сайт. С 6 июля по 6 августа пользователи госуслуг могут оставлять замечания и предложения касательного нового генплана города.

Как сообщили 15 июля в телеграм-канале администрации города, за неделю краснодарцы на выездных экспозициях и через интернет-платформу внесли более 500 замечаний и предложений, был опубликован реестр этих предложений.

Паблик «Туподар» обратил внимание на то, что 121 предложение касается земельного участка по улице Харьковская, 33 на въезде в Юбилейный микрорайон. В однотипных сообщениях предлагалось установить на участке зону многофункциональной общественно-деловой застройки и исключить размещение там детского сада . «В границах указанного участка планируется строительство административного здания с благоустройством для обеспечения рабочими местами сотрудников Аптечной сети "Апрель", проживающих на территории микрорайона Юбилейный и прилегающих районов», — говорилось в тексте сообщения.

В пресс-службе мэрии Краснодара 20 июля порталу Югу.ру пояснили, что из-за нехватки объектов в области образования в Юбилейном микрорайоне в рамках генплана по улице Харьковская, 33 предусмотрено создание зоны специализированной общественно-деловой застройки с размещением объекта местного значения — дошкольной образовательной организации.

В пресс-службе мэрии также сообщили, что в КубГАУ высказали мнение о возможности передачи в муниципальную собственность земельного участка в Юбилейном микрорайоне для создания социального кластера . На этой территории можно будет построить три детсада, школу и организацию дополнительного образования. В случае появления такого кластера, «допускается возможность размещения по данному адресу административного здания» .

«Размещение административного здания аптеки "Апрель" по улице Харьковской, 33 может являться примером значительного снижения нагрузок на общественный транспорт в пиковые часы маятниковой миграции, поскольку более 200 сотрудников предприятия смогут трудиться, не выезжая из Юбилейного микрорайона и прилегающих районов», — заключили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, о строительстве головного офиса сети аптек «Апрель» площадью 6,8 тыс. кв. метров власти Краснодара сообщили 19 марта. Тогда в пресс-службе мэрии заявили, что частную территорию на улице Харьковская компания выкупит в ближайшее время.

20 июля в компании «Апрель» рассказали порталу Юга.ру, что земельный участок под строительство офиса на 1-1,2 тыс. человек был приобретен в установленном законом порядке по договору купли-продажи и в данный момент находится в собственности ГК «Апрель» . Завершить строительство планируют в течение двух лет, готового проекта здания пока нет, а из-за пандемии объем инвестиций в проект может снизиться. «Планируем особое внимание уделить озеленению и благоустройству, выделить прогулочную и парковую зону, доступную для отдыха как сотрудникам сети, так и жителям города», — отмечается в сообщении компании.