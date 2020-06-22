В Краснодаре запустили интернет-платформу для обсуждения генплана. Но только для пользователей госуслуг

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 22 июня рассказали о том, как будут проходить обсуждения генерального плана города

Напомним, последний генплан Краснодара утвердили в 2012 году. Предполагалось, что он будет действовать до 2025 года. Однако в 2016-м проект развития города вызвал недовольства во время общественных слушаний, после чего его решили доработать.

Новый генплан подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. 5 июня 2020 года в мэрии заявили, что проект готов. В администрации не представили документ, но рассказали о ключевых тезисах генплана. В частности, сообщалось, что численность населения Краснодара к 2040 году достигнет 3,2 млн человек.

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22 июня начал работу сайт для общественных обсуждений генплана. 27 июня на нем должны опубликовать все материалы проекта для изучения. Также на платформе разместят обучающие тексты и видеоролики, в которых будут рассказывать, как работать с документом.

Далее, с 6 июля по 6 августа, на этом сайте будут проходить обсуждения генерального плана. Жители города смогут оставлять комментарии по проекту генплана и вносить замечания с помощью специальной формы. При этом участвовать в обсуждении можно будет только при наличии учетной записи на портале госуслуг. В мэрии добавили, что идентифицировать участников обсуждений требует законодательство.

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Также с 6 июля в разных районах города откроются экспозиции проекта. Предполагается, что горожане смогут лично ознакомиться с документом и внести корректировки. Посмотреть адреса экспозиций можно здесь. Также внести свои предложения краснодарцы смогут по электронной почте и через Почту России.

С 7 августа начнется последний этап обсуждений. Экспертная комиссия должна будет изучить все замечания и после этого сформировать финальную версию проекта. Она поступит на рассмотрение депутатов гордумы. Утвердить проект генплана собираются на ближайшей осенней сессии нового созыва Гордумы. После этого генплан вступит в силу.

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