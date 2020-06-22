В Краснодаре запустили интернет-платформу для обсуждения генплана. Но только для пользователей госуслуг

В администрации Краснодара 22 июня рассказали о том, как будут проходить обсуждения генерального плана города

Напомним, последний генплан Краснодара утвердили в 2012 году. Предполагалось, что он будет действовать до 2025 года. Однако в 2016-м проект развития города вызвал недовольства во время общественных слушаний, после чего его решили доработать. Новый генплан подразумевает концепцию развития краевой столицы с 2021 по 2040 год. 5 июня 2020 года в мэрии заявили, что проект готов. В администрации не представили документ, но рассказали о ключевых тезисах генплана. В частности, сообщалось, что численность населения Краснодара к 2040 году достигнет 3,2 млн человек.

22 июня начал работу сайт для общественных обсуждений генплана. 27 июня на нем должны опубликовать все материалы проекта для изучения. Также на платформе разместят обучающие тексты и видеоролики, в которых будут рассказывать, как работать с документом. Далее, с 6 июля по 6 августа, на этом сайте будут проходить обсуждения генерального плана . Жители города смогут оставлять комментарии по проекту генплана и вносить замечания с помощью специальной формы. При этом участвовать в обсуждении можно будет только при наличии учетной записи на портале госуслуг . В мэрии добавили, что идентифицировать участников обсуждений требует законодательство.