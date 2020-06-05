Мэрия представила новый генплан Краснодара. В нем прогнозируют 3 млн горожан к 2040 году
В администрации Краснодара 5 июня сообщили о завершении разработки нового генерального плана развития города
Напомним, нынешний генплан Краснодара утвердили в 2012 году, формально он будет действовать до 2025 года. Однако документ вызвал много критики во время общественных слушаний в 2016 году: его ругали за несоответствие между зонированием и существующей застройкой, а также за уменьшение зеленых зон. Нарекания относительно генплана высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, после этого документ отправили на доработку.
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Работа над новым генпланом, который предполагает концепцию развития города с 2021 по 2040 год, началась в ноябре 2018-го. На разработку планировалось выделить около 130 млн рублей из краевого бюджета. Представить готовый генплан обещали летом 2019 года, однако о его завершении власти города заявили 5 июня 2020 года.
Сейчас документ проходит согласование в федеральных и региональных органах исполнительной власти. В дальнейшем начнутся общественные обсуждения плана.
Разработчики генплана («Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга) выявили основные проблемы города:
- острая нехватка объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры, спорта);
- перегруженность улиц;
- износ сетей инженерной инфраструктуры, в том числе отсутствие очистных сооружений поверхностного стока, из-за чего сточные воды попадают в Кубань и другие водоемы;
- недостаточное озеленение города и его неравномерное распределение.
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Документ подразумевает строительство автодорог Дальнего западного, Южного и Восточного обходов города, создание конно-спортивного комплекса, дворца борьбы, центров волейбола и парусного спорта, а также создание рекреационного комплекса вдоль реки Кубани и Краснодарского водохранилища.
Также специалисты подсчитали, что при сохранении темпов роста численность населения Краснодара к 2040 году достигнет 3,2 млн человек. Нынешняя территория города позволяет расселить не более 2,2 млн человек. Генплан предполагает, что оставшаяся часть жителей расселится в агломерации города, которая включает Горячий Ключ, Северский, Динской и Красноармейский районы.
Развивать хотят в том числе и эти территории. В них планируется создать пять индустриальных парков: Новотитаровский, Пластуновский, Динской, Северский и Красноармейский. Также предусмотрены шесть парков в Краснодаре. Кроме того, предполагается разработка медицинского кластера, создание рекреационных парков в Горячем Ключе, Динском и Северском районах.
Почитать более подробно о проектах, предусмотренных в плане развития Краснодара, можно на сайте администрации города.
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